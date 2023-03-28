Глава Пентагона: Украина имеет «очень хорошие шансы» на успешное контрнаступление 28.03.2023, 21:50

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Ллойд Остин

Контрнаступление может начаться уже этой весной.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет «очень хорошие шансы» осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Как передает корреспондент «Европейской правды», об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил во вторник.

Остин заявил, что Украина сейчас имеет «значительное преимущество» по сравнению с российскими силами, хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в последнее время, а сейчас происходят «достаточно серьезные бои в районе Бахмута».

«Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы», - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что в связи с этим ресурсы России исчерпываются, она все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

«Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех», - подчеркнул Остин.

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