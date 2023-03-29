Под Лидой, Мачулищами или Барановичами: где могут построить хранилище ядерного оружия 1 29.03.2023, 15:15

В Беларуси есть несколько действующих военных аэродромов, а также старые объекты, оставшиеся со времен СССР.

Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, к 1 июля в Беларуси должны достроить хранилище для тактического ядерного оружия. Где будет то хранилище, неизвестно.

Также хозяин Кремля сообщил, что в Беларуси, чтобы нести такое оружие, есть 10 самолетов и ракетные комплексы «Искандер». «Радыё Свабода» посмотрело, где может разместиться хранилище для тактического ядерного оружия, если его построят.

Тактическое ядерное оружие могут нести как самолеты, на которых есть соответствующие ракеты, так и российские наземные ракетные комплексы «Искандер», поэтому основные пункты, где могут сделать укрытие, — военные аэродромы и места дислокации ракетных войск, которые могут пользоваться «Искандерами».

Аэродромы и базы

Лида (53.88345366710936, 25.36996350412646)

Перечислять места дислокации журналисты решили от наиболее вероятного варианта до наименее вероятного. По данным мониторинговых групп, которые мониторят военную активность в Беларуси, под возможность нести ядерное оружие модернизировали истребители Су-25, базирующиеся на аэродроме в Лиде. С начала российской агрессии против Украины этот аэродром используется регулярно.

Это один из старейших военных аэродромов в Беларуси.

Мачулищи (53786044514044626, 27579398136228612)

В небольшом поселке под Минском - один из самых больших военных белорусских аэропортов. Здесь базируются российские истребители МиГ-31К, которые способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Здесь же базировался самолет дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО А-50У, который повредили, и теперь самолет на ремонте в России. Аэродром способен принимать как военные, так и гражданские самолеты.

Барановичи (53.0977586109593, 26.043444585429263)

Еще один военный аэродром Беларуси, который российские войска активно используют в войне против Украины. По плану властей России и Беларуси, на этом аэродроме должны готовить специалистов по обслуживанию истребителей Су-30СМ. Об их модернизации для возможности нести ядерное оружие вспоминали белорусские специалисты.

В 10 километрах от военного аэродрома Барановичей - бывшее хранилище ядерных зарядов. В 90-е годы его окончательно закрыли, сейчас там заброшена территория. Можно ли за короткое время отремонтировать такое укрытие, неизвестно.

Болбасово (54.441897621272524, 30.297385392105628)

Это действующий военный аэродром в Оршанском районе Витебской области.

Бобровичи (52.28005178422535, 29.359134899600814)

Авиабаза в 100 километрах от границы с Украиной. До начала войны России против Украины почти не использовалась и считалась недействительной, сейчас используется российскими войсками.

Рядом с аэродромом «Бобровичи» - зона, где в советское время размещались ядерные боеприпасы. Предположительно, мощность авиабомб, которые там хранились, составляла 150-300 килотонн.

Последние снимки с этой базы датированы 2016 годом, тогда в бывших ангарах выращивали грибы-вешенки.

Бобруйск (53.110686106676276, 29.227441918057878)

Этот военный аэродром также имеет статус запасного. Еще в 2020 году аэродром простаивал. Россия собиралась создать на основе этого аэродрома базу Военно-космических сил и дислоцировать на нем до 12 боевых самолетов. Тогда эти планы так и не воплотились в жизнь.

Деревня Цель (53.39719976193135, 28.473382694332127)

Этот населенный пункт - в Осиповичском районе Могилевской области. Именно здесь базируется 465-я ракетная бригада, она находится в воинской части 61732. как раз им, правдоподобнее всего, передали российские комплексы «Искандер», которые могут нести тактический ядерный заряд.

Старые ядерные хранилища советского времени

В 2021 году, когда Лукашенко заговорил о возвращении ядерного оружия в Беларусь, то хвастался, что «сохранил ядерные сараи», имея в виду старые советские хранилища для ядерного оружия. Большинство из них сейчас разрушены или заброшены, но некоторые не до конца.

Вот некоторые из них:

База под Калинковичами (52.28033689929327, 29.35911062551858)

Эта бывшая база - как раз возле авиабазы Бобровичи. Предположительно, здесь хранились авиабомбы мощностью 150-300 килотонн, что значительно больше мощности тактического ядерного оружия. Если судить по старым снимкам 2016 года, от базы сохранились сооружения и ангары.

База под Барановичами (53.0977586109593, 26.043444585429263)

Вблизи военного аэродрома в Барановичах - остатки советской секретной ремонтно-технической базы. Ранее здесь хранили ядерные бомбы и части ядерных ракет. Среди них ядерные боевые части ракет для самолетов. Сейчас, судя по фотографиям за 2017 год, объект выглядит наполовину разрушенным.

База под Сморгонью (54.53043755800286, 26.291547988399717)

Недалеко от Сморгонь располагался 428-й ракетный полк. 3-й дивизион был вооружен шахтными пусковыми ракетными установками. В этих шахтах стояли ракеты Р14, они имели дальность стрельбы до 4500 километров и несли снаряд до 1 мегатонны.

База под Ружанами (52.825462936991734, 24.764248042516183)

Неподалеку от городского поселка Ружаны в советское время находилось расположение 2-го дивизиона 403-го ракетного полка. Здесь было ядерное оружие и ракеты, способные его нести. Судя по фотографиям 2016 года, некоторые сооружения базы не уцелели, сохранились части бункеров.

База под Пружанами (52.51117628047509, 24.14338889833139)

Недалеко от Пружан, возле деревни Броды, в советское время базировалась часть ракетной дивизии. Что сейчас с базой и осталось ли что от нее - неизвестно.

База под Житковичами (52.21775146893907, 27.85922557550972)

На территории ракетной части в военном городке «Житковичи-1» находились военные ангары. На вооружении этой части стояли ракеты, способные нести ядерные заряды.

База под Полоцком (55.41263240776814, 28.44516844218609)

Под Полоцком хранилась техника комплексов «Пионер» и «Горн», а также баллистические ракеты Р-12, которые способны нести ядерный заряд. Судя по фотографиям 2017 года, некоторые здания базы полностью разрушены, некоторые сохранились.

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