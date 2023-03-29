Германия в семь раз увеличит военную помощь Украине 29.03.2023, 18:20

Берлин предоставит Киеву 12 миллиардов евро.

Власти Германии намерены предоставить Украине военную помощь в размере 12 млрд евро — в дополнение к уже выделенным 2,2 млрд евро. Бюджетный комитет Бундестага сегодня одобрит соответствующий запрос министерства обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Совокупные затраты составят, таким образом, 14,2 млрд евро. В текущем году их планируется увеличить более чем вдвое, до 5,4 млрд евро; остальные 8,8 млрд евро будут доступны по мере необходимости, рассказали источники Bloomberg.

Накануне журнал Spiegel сообщил, что в ближайшие годы траты Германии на военную помощь Украине могут вырасти до 15 млрд евро, соответствующий запрос в бюджетный комитет Бундестага направило Министерство финансов.

Германия поставляет Украине боеприпасы, артиллерию, включая самоходные установки; на днях на территорию противостоящей российской агрессии страны прибыли 18 танков Leopard 2 и около 40 боевых машин пехоты Marder. Германия старается увеличить выпуск боеприпасов и вооружений, и частные компании просят для этого ускорить предоставление госзаказов и помочь с расширением производств. Крупнейший в стране производитель вооружений Rheinmetall попросил Берлин выделить минимум 500 млн евро на строительство нового завода боеприпасов стоимостью 800 млн, рассказывал Financial Times гендиректор компании Армин Паппергер. «Мы не можем инвестировать всю сумму сами, потому что это инвестиции в национальную безопасность», — сказал он.

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