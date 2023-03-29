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В Беларуси в 2022 году на производстве пострадали 1781 человек

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  • 29.03.2023, 19:06
В Беларуси в 2022 году на производстве пострадали 1781 человек

132 — погибли.

В Минске 29 марта прошел Республиканский семинар-совещание по вопросам охраны труда. На нем озвучили статистику по несчастным случая на производстве, сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси.

— В прошлом году в организациях страны в результате несчастных случаев на производстве пострадало 1781 работающих (в 2021 году -1886). Количество погибших на производстве осталось на прежнем уровне — 132 человека. Еще более 1700 получили тяжелые травмы. Если провести чисто арифметические расчеты, то получается, что в среднем через каждые три дня человек погибает в результате несчастного случая на работе. И ежедневно пять человек получают тяжелые травмы. Безусловно, если сравнивать ситуацию с производственным травматизмом в начале 2000-х годов, то количество травм снизилось. В 2022 году в организациях погибло 662 работающих, из которых 530 случаев квалифицировано как непроизводственные, — рассказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Павел Манько.

Из года в год обстоятельства многих несчастных случаев повторяются как под копирку: люди падают с высоты, потому что работают без страховки или потому что строительные объекты не оборудованы необходимыми защитными ограждениями. Также практически каждый год регистрируются несчастные случаи при проведении посевных или уборочных кампаний в сельском хозяйстве, когда люди попадают под работающую технику. Вызывает тревогу и тот факт, что за прошлый год выросло количество работников, которые погибли или получили травмы на производстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По словам главы ФПБ Михаила Орды, за 2022 год в соответствии с коллективными договорами выплаты предприятий пострадавшим в результате производственного травматизма составили более 3 млн рублей — это без учета выплат по обязательному страхованию.

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