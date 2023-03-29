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В четверг в Беларуси ожидается до +11 градусов

  • 29.03.2023, 19:19
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В четверг в Беларуси ожидается до +11 градусов

Будет преимущественно без осадков.

Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 30 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, погода будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку временами прогнозируется снег, днем в крайних северо-западных районах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы во многих районах на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до минус 8 градусов, а местами — до минус 9-13 градусов. Днем будет плюс 2-8 градусов, а по западу — плюс 9-11 градусов.

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