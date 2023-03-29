Солнце выпустило новую мощнейшую вспышку 1 29.03.2023, 20:37

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Вспышка вызвала проблемы на Земле.

На Солнце произошла новая мощная вспышка. Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather, наша звезда выпустила вспышку категории Х, уже седьмую с начала 2023 года. Это категория, которая используется для обозначения наиболее мощных вспышек на Солнце.

Отмечается, что источником вспышки категории Х1.2 стало пятно AR3256, которое располагается на юго-востоке Солнца.

Радиация, которая была выброшена в ходе вспышки, привела отключению радиосвязи над юго-восточной Азией, Австралией и Новой Зеландией. Вероятно также, что вспышка сопровождалась корональным выбросом массы. Такие события, как правило, сопровождаются магнитной бурей на Земле. Исследователи продолжат следить за Солнцем, чтобы определить, произойдет это на этот раз, или нет.

Тем не менее, ученые прогнозируют, что 31 марта Землю все-таки накроет магнитная буря. Она будет связана с газообразным материалом, который был выброшен из дыры на Солнце. Он движется по направлению к нашей планете и, когда прибудет, вызовет мощные полярные сияния в Арктике.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

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