В Минске начинается сезон отключения воды

В Минске начинается сезон отключения воды1
- 29.03.2023, 21:30
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30 марта не будет горячей воды и отопления в домах в Малиновке и Юго-Западе.
В Московском районе Минска обнаружили повреждение на участке тепловой магистрали. Для того чтобы быстро ее отремонтировать, придется отключить горячую воду и отопление в 94 жилых домах и 45 зданиях, сообщает «Минскэнерго».
29 марта при обходе персоналом тепловых сетей нашли повреждение на участке тепловой магистрали №52, пролегающей вдоль проспекта Газеты «Звязда». В настоящий момент ведутся раскопки места повреждения.
30 марта с 08.00 до 22.00 с целью оперативного восстановления поврежденного участка будут отключены следующие потребители отопления и горячего водоснабжения Московского района:
94 жилых дома в квартале проспектов Любимова и Газеты «Звязда», улиц Белецкого и Рафиева;
11 учреждений дошкольного образования;
1 детский дом;
7 учреждений среднего образования;
26 административных зданий.
Точный список адресов вы можете посмотреть здесь.