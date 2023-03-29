В Минске начинается сезон отключения воды 1 29.03.2023, 21:30

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30 марта не будет горячей воды и отопления в домах в Малиновке и Юго-Западе.

В Московском районе Минска обнаружили повреждение на участке тепловой магистрали. Для того чтобы быстро ее отремонтировать, придется отключить горячую воду и отопление в 94 жилых домах и 45 зданиях, сообщает «Минскэнерго».

29 марта при обходе персоналом тепловых сетей нашли повреждение на участке тепловой магистрали №52, пролегающей вдоль проспекта Газеты «Звязда». В настоящий момент ведутся раскопки места повреждения.

30 марта с 08.00 до 22.00 с целью оперативного восстановления поврежденного участка будут отключены следующие потребители отопления и горячего водоснабжения Московского района:

94 жилых дома в квартале проспектов Любимова и Газеты «Звязда», улиц Белецкого и Рафиева;

11 учреждений дошкольного образования;

1 детский дом;

7 учреждений среднего образования;

26 административных зданий.

Точный список адресов вы можете посмотреть здесь.

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