Обнаруженная Путиным «антенна» для подрыва «Северных потоков» оказалась морским буем 29.03.2023, 21:45

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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года.

Обнаруженный возле газопровода «Северный поток» «столбик», который президент Владимир Путин счел антенной для подрыва, оказался морским дымовым буем. Датское энергетическое агентство сообщило, что подняло цилиндрический объект во вторник.

«Расследование показало, что это был пустой морской дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности», — отметили в агентстве. При подъеме буя присутствовал представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которого пригласили принять участие в операции по извлечению.

В середине марта Путин заявил, что «Газпром» обнаружил подозрительный «столбик» на стыке труб, недалеко от места взрыва «Северного потока». Президент РФ утверждал, что это могла быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства.

Тогда же Путин рассказал, что Россия предложила сформировать международную группу экспертов для совместного обследования ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ.

16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании взрывов на «Северных потоках». По его словам, усилий Дании, Швеции и Германии в этом направлении достаточно, и их результатам можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Поврежденные участки пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы указанных стран и Германии пришли к выводу, что это была диверсия, однако кто за ней стоит, до сих пор неизвестно.

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