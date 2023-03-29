закрыть
29 марта 2023, среда, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ошмянах посылка вызвала задымление почты

  • 29.03.2023, 22:38
  • 1,038
В Ошмянах посылка вызвала задымление почты

В посылке оказалась дымовая шашка.

Утром 28 марта в Ошмянах из здания шел дым. Причиной оказалась дымовая шашка в одной из посылок. Об этом сообщает МЧС.

В 6.55 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила задымление в узле почтовой связи на улице Советской в Ошмянах.

При инциденте никто не пострадал, имущество не повреждено.

В МЧС сообщили, что причина задымления — самопроизвольная сработка страйкбольной дымовой шашки в посылке.

Местное издание «Край.by» со ссылкой на официального представителя МЧС по Гродненской области Ольгу Адиеву сообщило, что на место происшествия выезжали не только спасатели, но и сотрудники Следственного комитета.

По одной из версии, это была шашка для игры в страйкбол, по другой — ее заказал по почте кто-то из пограничников для использования на учениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников