В Ошмянах посылка вызвала задымление почты
- 29.03.2023, 22:38
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В посылке оказалась дымовая шашка.
Утром 28 марта в Ошмянах из здания шел дым. Причиной оказалась дымовая шашка в одной из посылок. Об этом сообщает МЧС.
В 6.55 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила задымление в узле почтовой связи на улице Советской в Ошмянах.
При инциденте никто не пострадал, имущество не повреждено.
В МЧС сообщили, что причина задымления — самопроизвольная сработка страйкбольной дымовой шашки в посылке.
Местное издание «Край.by» со ссылкой на официального представителя МЧС по Гродненской области Ольгу Адиеву сообщило, что на место происшествия выезжали не только спасатели, но и сотрудники Следственного комитета.
По одной из версии, это была шашка для игры в страйкбол, по другой — ее заказал по почте кто-то из пограничников для использования на учениях.