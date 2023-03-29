В Ошмянах посылка вызвала задымление почты 29.03.2023, 22:38

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В посылке оказалась дымовая шашка.

Утром 28 марта в Ошмянах из здания шел дым. Причиной оказалась дымовая шашка в одной из посылок. Об этом сообщает МЧС.

В 6.55 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила задымление в узле почтовой связи на улице Советской в Ошмянах.

При инциденте никто не пострадал, имущество не повреждено.

В МЧС сообщили, что причина задымления — самопроизвольная сработка страйкбольной дымовой шашки в посылке.

Местное издание «Край.by» со ссылкой на официального представителя МЧС по Гродненской области Ольгу Адиеву сообщило, что на место происшествия выезжали не только спасатели, но и сотрудники Следственного комитета.

По одной из версии, это была шашка для игры в страйкбол, по другой — ее заказал по почте кто-то из пограничников для использования на учениях.

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