Анджей Дуда: Украинцы воюют за всех нас

Анджей Дуда: Украинцы воюют за всех нас3
- 29.03.2023, 22:51
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Если Россию не остановить, она готова идти дальше.
Президент Польши Анджей Дуда, выступая онлайн на втором Саммите за демократию, организованном президентом США Джо Байденом, заявил, что его страна и дальше будет поддерживать наше государство, ведь Россию нужно остановить, чтобы она не пошла дальше. Об этом сообщает канцелярия польского президента.
«Украина никогда не была и не будет одинока в своей борьбе, ведь украинцы воюют за всех нас. Если Россию не остановить, она готова идти дальше», – отметил польский лидер
Он убежден, что так называемый миграционный кризис на восточной границе Польши в 2021 году был прелюдией к неспровоцированной агрессии РФ против Украины.
«Российская война показала настоящее лицо путинского режима — жестокость и грубость по отношению к мирному населению Украины, попытку уничтожить целую нацию», - сказал Дуда.
По его словам, последствиями действий России стали продовольственный, экономический и энергетический кризисы.
Дуда обратил внимание на беспрецедентную роль Польши в предоставлении гуманитарной и военной помощи Украине, а также введение санкций против РФ. Он отметил, что поляки приняли многих украинских беженцев. В Польше развернут логистический хаб для передачи Украине помощи из разных стран.
«Польша и дальше будет поддерживать Украину, чтобы остановить этот российский империализм. Мы также будем продолжать поддерживать демократическую Беларусь», – добавил он.