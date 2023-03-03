Белорус сжег машину председателя исполкома

Белорус сжег машину председателя исполкома5
- 3.03.2023, 15:00
- 7,768
Авто сгорело после проведения «профилактической работы».
В Верхнедвинске будут судить 61-летнего сельчанина. Он обвиняется в «повреждении имущества» Борковичского сельского исполнительного комитета и уничтожении имущества его председателя.
Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый ночью 15 сентября прошлого года, будучи пьяным, залез во двор председателя сельисполкома, облил бензином ее Volkswagen Polo и поджег ее. В результате автомобиль сгорел. Огонь также повредил имущество сельисполкома.
В качестве мотива действий сельчанина названо желание «отомстить председателю Борковичского сельисполкома за выполнение ею служебных обязанностей, выразившихся в проведении с обвиняемым профилактической работы».
Ущерб по делу повысил 63 ыс. рублей. Обвиняемый остается под стражей.