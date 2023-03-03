Белорус сжег машину председателя исполкома 5 3.03.2023, 15:00

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иллюстрационное фото

Авто сгорело после проведения «профилактической работы».

В Верхнедвинске будут судить 61-летнего сельчанина. Он обвиняется в «повреждении имущества» Борковичского сельского исполнительного комитета и уничтожении имущества его председателя.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый ночью 15 сентября прошлого года, будучи пьяным, залез во двор председателя сельисполкома, облил бензином ее Volkswagen Polo и поджег ее. В результате автомобиль сгорел. Огонь также повредил имущество сельисполкома.

В качестве мотива действий сельчанина названо желание «отомстить председателю Борковичского сельисполкома за выполнение ею служебных обязанностей, выразившихся в проведении с обвиняемым профилактической работы».

Ущерб по делу повысил 63 ыс. рублей. Обвиняемый остается под стражей.

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