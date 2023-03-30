Обмороки, истерики и страх перед ВСУ: что происходит на российских пропагандистских шоу 1 30.03.2023, 15:19

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Патриотический угар сменился депрессией.

Российские пропагандисты не скрывают разочарования после военных провалов в Украине. Рупоры Кремля закатывают истерики в прямом эфире и высказывают критику в адрес командования оккупационной армии.

Сайт Charter97.org посмотрел, как в последнее время себя ведут кремлевские пропагандисты.

В прямом эфире российского ток-шоу пропагандист Владимир Соловьев набросился с оскорблениями на коллаборанта, бывшего члена «Партии регионов» Олега Царева. Последний позволил себе критику в отношении российских властей.

На одно из пропагандистских шоу у Соловьева приглашенный эксперт упал в обморок прямо во время эфира.

В Cети с иронией отреагировали на инцидент и предполагают, что мужчина не выдержал «передозировки» лжи.

Еще одно шоу чуть не закончилось дракой. Эксперты в патриотическом угаре начали спорить, сколько лет насчитывает «российская история».

Одиозная пропагандистка Ольга Скабеева расстроенным голосом заявила, что российская тактика ракетных ударов по мирной инфраструктуре провалилась.

Глава российского пропагандистского холдинга Russia Today Маргарита Симоньян повторила ставшую мемом фразу о «победе над Украиной за три дня».

Пропагандистка заявила, что РФ якобы победила Украину, когда зашла в Гостомель, а теперь «побеждает НАТО».

Главный редактор RT захотела «честных референдумов» на оккупированных Россией территориях Украины

Об этом она рассказала на ток-шоу на пропагандистском телеканале ТВЦ.

«Например: проводится «референдум», замораживаются боевые действия, останавливаются в той точке, в которой они есть сейчас обеими сторонами. И проводятся честнейший, чистейший референдум в регионах Украины с одним вопросом: «При условии окончания боевых действий вы хотите оставаться в составе Украины или в составе России?», — сказала она.

Бросается в глаза тревога, с которой российские пропагандисты ожидают контрнаступление ВСУ.

Так Соловьев нервно отреагировал на военную помощь, которую Запад оказывает Украине, и призвал «не иронизировать» по поводу готовящегося контрнаступления украинской армии.

«Все-таки тревожно. Ждем их (украинского — ред.) контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезная, поступает ее много, войска украинские готовятся серьезно. Надо ждать и быть готовыми», — сказал Соловьев в разговоре с одним из командиров «кадыровцев».

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