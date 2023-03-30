Страны ЕС отменяют турниры по фехтованию из-за допуска белорусов 5 30.03.2023, 15:52

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Допуск спортсменов из РФ и Беларуси вызвал возмущение мирового сообщества.

Дания вслед за Германией отказалась принимать соревнования с участием спортсменов из стран-агрессоров.

Федерация фехтования Дании решила отменить международный турнир в Копенгагене из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как пишет ТСН, об этом сообщил глава организации Ян Сильвест Йенсен.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не можем принимать эти соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допустили российских и белорусских спортсменов», – цитирует Йенсена издание BT.

Он также отметил, что Дания готова к потенциальным последствиям из-за отказа принять турнир, среди которых риск потерять право на проведение соревнований на постоянной основе.

«Для фехтовальщиков это означает, что для отбора на Олимпиаду им придется больше ездить на другие турниры, а это будет предусматривать большие расходы. Для Дании это будет означать риск потери дальнейших турниров. Мы рискуем больше не принимать международные соревнования в Дании на взрослом уровне», – сказал Йенсен.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Лукашенко продолжает вести в Украине.

Это вызвало возмущение мирового сообщества. Из-за отмены «бана» спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

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