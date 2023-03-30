закрыть
30 марта 2023, четверг, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Страны ЕС отменяют турниры по фехтованию из-за допуска белорусов

5
  • 30.03.2023, 15:52
  • 4,166
Страны ЕС отменяют турниры по фехтованию из-за допуска белорусов

Допуск спортсменов из РФ и Беларуси вызвал возмущение мирового сообщества.

Дания вслед за Германией отказалась принимать соревнования с участием спортсменов из стран-агрессоров.

Федерация фехтования Дании решила отменить международный турнир в Копенгагене из-за решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как пишет ТСН, об этом сообщил глава организации Ян Сильвест Йенсен.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не можем принимать эти соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допустили российских и белорусских спортсменов», – цитирует Йенсена издание BT.

Он также отметил, что Дания готова к потенциальным последствиям из-за отказа принять турнир, среди которых риск потерять право на проведение соревнований на постоянной основе.

«Для фехтовальщиков это означает, что для отбора на Олимпиаду им придется больше ездить на другие турниры, а это будет предусматривать большие расходы. Для Дании это будет означать риск потери дальнейших турниров. Мы рискуем больше не принимать международные соревнования в Дании на взрослом уровне», – сказал Йенсен.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Лукашенко продолжает вести в Украине.

Это вызвало возмущение мирового сообщества. Из-за отмены «бана» спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко