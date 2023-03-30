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Глава оператора «Северного потока-2» Варниг уйдет в отставку

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  • 30.03.2023, 21:06
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Глава оператора «Северного потока-2» Варниг уйдет в отставку
Маттиас Варниг
Фото: Reuters

Маттиас Варниг находится под санкциями США, а компании предстоит процедура банкротства.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в конце марта покинет должность, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора газопровода «Северный поток — 2».

В компании заявили, что ценят вклад Варнига «на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения» и желают ему успеха. После его ухода проектом будет руководить управляющий комитет, возглавляемый компанией Transliq AG.

Маттиасу Варнигу 67 лет. С 2006 года он был управляющим директором компании Nord Stream AG, а затем возглавил Nord Stream 2 AG. В 1970-х он работал в Штази. Как сообщали WSJ и Focus, в Дрездене он познакомился с Владимиром Путиным, который тогда работал в резидентуре КГБ в ГДР. В 1990-х Варниг начал карьеру в бизнесе, занимал руководящие посты в Dresdner Bank. Позднее стал членом совета директоров ряда российских компаний, в том числе «Роснефти». После войны в Украине Варниг покинул совет ее директоров.

В феврале 2022 года США ввели санкции против Варнига и Nord Stream 2 AG, а за день до этого Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2», который на тот момент был почти достроен. Осенью на трех нитках газопровода этой системы и первого «Северного потока» в Балтийском море произошли взрывы. Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, а Путин назвал произошедшее диверсией и обвинил в этом «англосаксов». Власти США и Великобритании отвергают обвинения, расследования взрывов ведут Германия, Дания и Швеция.

Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. В марте 2022 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Оператор это не подтвердил, сказав только, что проинформировал персонал о вынужденном расторжении контрактов из-за санкций. В декабре, как следует из торгового бюллетеня Швейцарии, процедуру банкротства отложили до июля 2023 года.

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