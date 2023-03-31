В Минске подростки на каникулах штурмуют секонд-хенды 31.03.2023, 0:14

В Минске подростки на каникулах штурмуют секонд-хенды

Чем вызван ажиотаж?

У школьников в Минске на весенних каникулах появилось развлечение — теперь они по утрам штурмуют секонд-хенды в дни завоза. Порой очередь перед магазинами начинает выстраиваться за час до открытия. Взрослые, которые пробегают мимо по пути на работу, удивляются: неужто вернулись советские времена, когда очередь выстраивалась, как только «выкидывали» что-то новое?!.

Чем вызван ажиотаж вокруг секонд-хендов? Секрет заключается в том, что, к примеру, в магазинах «Мода Макс», около одного из которых читатель «КП» в Минске и заметил внушительную очередь, молодежь ищет брендовые вещи, которые потом перепродает в интернете – в соцсетях для этого есть целые группы, не стоит забывать и о сайтах объявлений.

Особенно ценятся Stone Island, Fred Perry, Tommy Hilfiger, The North Face, Jack Wolfskin, всегда востребованы спортивные бренды Nike и Adidas.

Само собой, брендовых вещей на всех не хватает, вот старшеклассники и студенты соревнуются, кто быстрее добежит до вешалки и схватит вещицу. На перепродаже можно заработать в 2-3 раза больше затрат на покупку. А если повезет, к начальной цене прибавить еще один нолик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».