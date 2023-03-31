NYT: ВСУ могут нанести оккупантам в Бахмуте сногсшибательный удар 31.03.2023, 9:14

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фото: getty images

Командир группы «Адам» раскрыл детали о настоящей ситуации в городе.

ВСУ не только способны удержать Бахмут, но и вытеснить из города оккупантов. Со слов командира группы «Адам» полковника ВСУ Евгения Межевикина, украинские защитники способны нанести «сногсшибательный удар» по войскам РФ.

Об этом украинский офицер рассказал в интервью журналистам The New York Times.

Бои за Бахмут станут переломными в войне Украины против РФ. ВСУ смогут не только остановить наступление вражеской армии, но и нанести «сногсшибательный ответный удар».

В районе Бахмута оккупанты уже исчерпали все свои ресурсы, а угрозы окружения для ВСУ уже больше нет. Если еще раньше враг атаковал позиции ВСУ небольшими группами по 20-40 человек, то в последнее время активность упала в разы.

Со слов Межевикина, защитники Бахмута будут удерживать город до тех пор, пока остальные бригады не завершат подготовку к контрнаступлению.

На севере и на юге города оккупанты столкнулись с новыми проблемами в лице мотивированных подразделений ВСУ.

Сейчас враг пытается усилить давление именно в центре Бахмута, чтобы продвинуться к западу города. Для этой цели враг использует не только штурмовые отряды, но и артиллерию с авиацией.

Со слов Межевикина, на некоторых участках фронта еще много вражеских войск, однако у них слабый моральный дух и с ними легко воевать.

А вот «вагнеровцы» угрожают своим расстрелами, если те сдадут позиции и побегут с поля боя.

Бойцы из подразделения «Адам» прибыли в Бахмут месяц назад. Командный пункт ВСУ находится в самом городе, но далеко от боевых действий.

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