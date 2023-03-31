«Пока они доучатся, я уже буду зарабатывать деньги и расти по карьерной лестнице» 4 31.03.2023, 9:46

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Почему белорусская молодежь выбирает рабочие профессии.

Блокчейн, таргетинг, IT, блогерство — хватит с нас всего этого. Направим свой взор на ребят, которые ломают стереотипы и осваивают рабочие профессии. Ведь колледжи, техникумы и училища по сей день не пустуют и пользуются спросом у абитуриентов. Как так? Студенты отвечают: рабочая профессия всегда в почете, а поступление после девятого класса дает возможность «повзрослеть» куда раньше сверстников и быстрее начать прокладывать себе дорогу в будущее. А какие еще плюсы у среднего специального образования? Об этом журналисты onliner.by поговорили с нынешними учащимися профессионально-технических колледжей.

Александр, 19 лет: «В колледже „семки“ на парах не едят, пьяными не приходят, матом не ругаются, откуда все эти стереотипы?»

Александр родом из Молодечно и место учебы выбирал поближе к дому. Люди там простые, но мудрые. Если говорить о столице, то Минск парню и сейчас не нравится. Вся эта шумиха, спешка и темп не для него. Работает руками Саша с самого детства, когда приходилось помогать отцу в гараже: сперва подать-унести, потом вместе перебирать автомобиль. Специальность выбирал исходя из этих увлечений.

— У меня отец — большой трудоголик, он часто брал меня к себе в гараж, где мы вместе ремонтировали машину. Что-то получалось, что-то не очень, но крутить гайки и работать руками я научился. Мне хотелось больше развиваться в этой теме. Поступил в Молодечненский государственный политехнический колледж, где не так давно защитил диплом и уже нашел место работы по специальности. Родители свое мнение не навязывали и полностью поддержали в выборе.

Не скажу, что поступить было сложно: конкурс был по аттестату, а учился я хорошо. В первые дни учебы куратор сказала, что наши школьные оценки нужно делить на два — такие будут уже в колледже. Но вышло наоборот, средний балл вырос. Первый курс, где проходят школьную программу, дался мне легко, потому что новые преподаватели зажгли огонь в глазах, у них был другой подход, и мне было интересно. Но это я. Несмотря на старания преподавателей, одного парня все же отчислили.

В школе говорили, что учиться в колледже очень сложно, предметы непонятные, люди злые. Но я там не был и не паниковал — пойду, говорю, узнаю. А как поступил, ничего этого не увидел. Уходить после девятого класса было не страшно, ведь большинство друзей и одноклассников остались здесь, в Молодечно. Мы созванивались, встречались, гуляли. Со временем, конечно, общение с ними сошло на нет: у меня появились новые знакомые уже в колледже.

Мне кажется, я быстрее вступил во взрослую жизнь, чем мои одноклассники. Пока они доучатся, я уже буду зарабатывать деньги и расти по карьерной лестнице.

Главное отличие от школы в том, что там учат базе: читать, писать, считать. А в колледже, когда начались спецпредметы, проявились сообразительность и стремление к самообразованию.

Мой самый любимый предмет — оборудование производства пищевой продукции, где мы изучали само оборудование, его детали, принцип действия, сферу применения, чертежи. Круто, когда ты, придя на предприятие, знаешь, как работает маслоотделитель или хлебопекарная печь, это развивает кругозор.

Самый тяжелый предмет — микропроцессорная техника. Это где все эти «0» и «1». Поначалу все схватывал на лету, пропустил лекцию — и все, нить упущена. Поэтому важно, если что-то пропускаешь, быстро наверстывать, здесь каждый предмет вытекает из другого. Не выучил один — не поймешь второй. Все взаимосвязано.

Как бы хорошо ты ни знал теорию, если ты не можешь применить ее на практике, она ничего не стоит. Бывало наоборот, что на практике все получалось, но объяснить, как это работает, было тяжело.

Если говорить о коллективе, преподаватели по большей части технари с реальным опытом работы на производстве. Они не только давали нам теорию, но и готовили к дальнейшей работе. Это терпеливые, открытые люди, которые без наездов, негатива и криков помогали разобраться в своем предмете. Однокурсники — нормальные ребята, которые всегда могли прикрыть в случае опоздания или еще чего. Никто не борзел, «семки» на парах не щелкал, пьяным не приходил, матом не ругался, откуда вообще все эти стереотипы? Единственное, что на весь колледж было всего две девочки — выручал Tinder. Да и нам чисто мужским коллективом скучно не было, даже как-то проще.

Лично я нехватку гуманитарных предметов не ощущаю: знать надо все, но по чуть-чуть. Как по мне, философия, психология — интересные предметы, но починить двигатель можно и без них. На таких парах я больше отдыхал, особенно после электротехники очень приятно поговорить о Платоне.

Модные профессии типа IT и блогерства — в них себя никогда не видел. Не мое это. Я все же люблю работать именно руками, да и, как по мне, технарь больше подготовлен к жизни, хотя бы розетку дома смогу поменять без лишних трат.

Девушки, когда узнают, что я окончил колледж, реагируют нормально. Некоторые даже специально ищут кого-то из техникума, потому что мужчина, который умеет работать руками, надежный.

Практика у нас была на реальных заводах — так я попал на «Аливарию». Там и остался проходить распределение. Работаю в цеху оператором машины линии розлива. Моя задача — поддержание оборудования в исправном состоянии, в общем, гайки крутить приходится. В перспективе хотел бы зарабатывать деньги и откладывать на собственное жилье.

Даниил, 19 лет: «И линейкой научат пользоваться, и в быту со всем справишься»

После девятого класса Даниил не хотел оставаться в гимназии: боялся, что подпортит аттестат. Зря боялся: парень стал отличником и лучшим студентом, но уже в Жодинском государственном политехническом колледже. На днях он защитил диплом и мечтает о распределении на БелАЗ.

— Тяжело было привыкнуть, что в колледже нет уроков, то есть предметов в два раза меньше, и нагрузка, соответственно, тоже ниже. Обучение нравилось, преподаватели объясняли все понятно. Первый год коллектив сплачивали на всяких поездках, пикниках, спортивных мероприятиях. Не зря говорят, что студенческая жизнь — самая запоминающаяся.

Техническая профессия охватывает практически весь спектр твоей жизни: и линейкой научишься пользоваться, и в быту со всем справишься.

Поступал на специальность «техник машиностроения». В нашей группе 23 человека: 13 мальчиков и 10 девочек. В этом году набор девочек перевалил, хотя кажется, что профессия мужская. На практике нам удалось поработать на настоящем предприятии за станками, мы сдавали экзамен на свой первый разряд, несколько месяцев считались полноценными сотрудниками. Было тяжело: работа стоячая — к вечеру уже спина болит. Но зато мы получили свою первую зарплату.

Всему, чего мы не поняли на парах, нас обучили на практике.

Мне нравится стоять за станком: ощущаешь всю мощь производства. Но я не прочь и в кабинете посидеть, отчеты заполнить, ведомости, чертежи нарисовать. Страшно не было, ведь за нами всегда приглядывал старший, чтобы станок рукав не зажевал или партию брака не сделал. В цеху достаточно шумно, но нам выдавали СИЗ и беруши.

Почему вообще колледж? Я еще со школы полюбил труды, где на станках вытачивал детали и работал с деревом. Пожалуй, мой самый любимый предмет — инженерная графика, я чертил всем подряд. Этот предмет развивает пространственное мышление и точно пригодится в дальнейшей жизни.

Кто-то говорит, что работать на заводе — это что-то плохое, но я так не считаю. Как по мне, техническая специальность — это гарантированное трудоустройство и нормальные деньги, если ты будешь развиваться в профессии.

Владислав, 19 лет: «Техническая профессия — этакая гарантия того, что без работы ты никогда не останешься»

— Я искал место, после учебы в котором можно было работать по электрике. Ведь я еще до поступления собирал компьютеры, чинил телефоны, настраивал и подключал бытовую технику. Поэтому поступал в Минский колледж сферы обслуживания на техника-электромеханика. Родители поддержали мой выбор, так как отец учился на похожей специальности — радиомеханике. Он был очень рад, что я иду по его стопам, к тому же у него остались теплые воспоминания об учебе, поэтому он был только за.

Оставаться в школе до одиннадцатого класса не хотелось, нужно было что-то новенькое. В коллектив я втянулся не сразу, где-то спустя год. Все это время я поддерживал общение со старыми друзьями и одноклассниками. Девчонок в группе совсем не было: не их специальность, — но были группы, где, наоборот, не было парней. От нехватки противоположного пола у нас не страдали, на парах же учиться надо. К тому же были и плюсы: не надо было скидываться на 8 Марта.

Изначально нас пугали вторым курсом, и так оно и вышло: это самое тяжелое время. Появились спецпредметы, требовательные преподаватели, дисциплина, как в армии, а мы еще не успели ко всему этому привыкнуть. Уходило много времени на подготовку, появились лабораторные, пересдачи, зачеты и экзамены, курсовые. Помню, как не спал ночами, когда готовил курсовую, но как-то выжил. К четвертому курсу у нас отчислилось три человека за неуспеваемость, были ребята, которые пришли со средним баллом 9, а после первого семестра он падал до 5—6. У меня, наоборот, оценки стали лучше.

Что понравилось? Что дневников нет, не надо расписание заполнять и отдавать на подпись родителям. Пары оказались удобнее уроков, потому что тебе надо подготовиться к трем предметам вместо шести. Ну и учебники носить не надо. Удивило наличие кучи стендов, приборов и оборудования по специальности. И самое приятное — это стипендия. Круто, когда тебе платят деньги за учебу и ты меньше зависишь от родителей. Чтобы ее не терять, нужно учиться — простая, но действенная мотивация.

Самый тяжелый предмет для меня — теория автоматического регулирования. Тут очень сложные расчеты, вообще ничего не понятно, но я кое-как его сдал. Были у нас и гуманитарные предметы, то есть мы обучались всесторонне. Кстати, обсуждал литературу с гуманитариями и замечал, что все равно взгляды на мир у нас разные: технари пытаются везде найти логику, все систематизировать и найти зависимость, а иногда ее может просто не быть.

Чем буду заниматься после окончания учебы? Тут вилка: буду либо устанавливать пожарную и охранную сигнализации, либо чинить светофоры, мачты и уличные светильники, менять проводку, перепаивать и перекручивать провода.

Хотелось получить именно техническую профессию — этакая гарантия того, что без работы ты никогда не останешься. Вышел после колледжа — сразу есть разряд и работа. К тому же, если ты профессионал в своем деле, зарабатывать руками можно больше, чем в IT, но этому нужно долго учиться. Могу сам починить себе телефон, все розетки в доме поменял, да и технарям, как мне кажется, в жизни проще.

Во время учебы я чувствовал себя взрослее своих одноклассников. Полгода назад познакомился с подругой — Алесей. Она чистый гуманитарий, и ей нужна была помощь по информатике и физике — на этом и сошлись. Не все же должны быть блогерами — нужны механики, сантехники, тем более спрос на рабочие специальности сейчас есть. Другой вопрос — стать реальным профи в своем деле, тут без любви к ремеслу просто никак.

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