ВСУ уничтожили только что сошедший с конвейера российский танк 1 31.03.2023, 11:14

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Т-72 последней модификации эффектно пылает под Марьинкой.

Российская армия продолжает терять на поле боя не только живую силу, но и тяжелую военную технику. Одна из них – танк «Т-72Б3», который недавно сошел с конвейера.

Новостью поделился Юрий Мысягин, опубликовав видео доказательства на своей странице в Telegram-канале.

Он утверждает, что вражеский танк был уничтожен в районе Марьинки на Донбассе. В РФ танки семейства «Т-72» начали производить в 2011 году.

Сейчас идут активные работы по производству более современной версии «Т-72Б3М». Мысягин уверен, что на кадрах именно танк прошлого года выпуска, а значит МО РФ отправляет на фронт не только «Т-54», но и более современные версии танков.

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