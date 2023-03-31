Обиженка 8 Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

31.03.2023, 11:52

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О целях в Кремле уже не говорят.

У каждой войны есть своя цель, но не каждая нападающая страна их озвучивает. Путин взял на себя ответственность и заявил всякий бред про денацификацию, демилитаризацию и так далее.

Что мы имеем на сегодня? Про эти цели уже никто не говорит, а Шойгу и вовсе вначале войны уже уверял, что «все цели достигнуты», но по факту они продолжают войну и продолжают терроры против мирного населения. Все просто — настоящая цель оккупация и нанесение максимального ущерба. Путин как обиженка от которой ушла девушка. Украина выбрала Европу, а не Россию и именно тогда затаилась обида.

Кремль в конечном итоге проиграет, ибо это неизбежно. Все что сейчас происходит лишь затягивание процесса и попытки спасти лицо диктатора.

Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

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