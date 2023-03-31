закрыть
31 марта 2023, пятница, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обиженка

8
  • Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»
  • 31.03.2023, 11:52
  • 7,068
Обиженка

О целях в Кремле уже не говорят.

У каждой войны есть своя цель, но не каждая нападающая страна их озвучивает. Путин взял на себя ответственность и заявил всякий бред про денацификацию, демилитаризацию и так далее.

Что мы имеем на сегодня? Про эти цели уже никто не говорит, а Шойгу и вовсе вначале войны уже уверял, что «все цели достигнуты», но по факту они продолжают войну и продолжают терроры против мирного населения. Все просто — настоящая цель оккупация и нанесение максимального ущерба. Путин как обиженка от которой ушла девушка. Украина выбрала Европу, а не Россию и именно тогда затаилась обида.

Кремль в конечном итоге проиграет, ибо это неизбежно. Все что сейчас происходит лишь затягивание процесса и попытки спасти лицо диктатора.

Телеграм-канал «Кремлевский Цирк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко