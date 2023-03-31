В ЕРИП предупредили, что в выходные могут быть сбои в работе системы 2 31.03.2023, 13:21

Кого и как это может затронуть?

В ЕРИП предупредили клиентов, что в ночь с пятницы на субботу, 1 апреля, будут проходить технологические работы в промежутке с 00.00 до 09.00. Среди прочего это отразится на клиентах банков, пишет zerklalo.io.

Из-за технологических работ ЕРИП в это время может быть недоступна аутентификация через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Речь в том числе о входе в личный кабинет в ЕРИП и личный кабинет в МСИ.

Также это может затронуть каналы дистанционного обслуживания банков, в которые надо заходить через межбанковскую систему идентификации с использованием биометрических данных и ID-карт. Это может коснуться, к примеру, кредитного регистра, доступ в который осуществляется через МСИ.

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