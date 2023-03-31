Столтенберг: Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни 31.03.2023, 13:26

Турция последней из государств Альянса одобрила заявку страны на вступление.

Финляндия вступит в НАТО в ближайшие дни. По словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении страны. Он уже поздравил финского президента Саули Нииностио с этим историческим событием.

Об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал во время своего заявления в пятницу, 31 марта.

«Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО — сильнее», — сказал Столтенберг.

По его словам, у Финляндии очень боеспособные силы, расширенные возможности и сильные демократические институты, и ее членство усилит НАТО. Столтенберг добавил, что с нетерпением ждет возможности поскорее поздравить и Швецию как полноправного члена НАТО.

- Союзники соглашаются, что скорейшее завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех, — сказал Столтенберг.

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