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Что с 1 апреля будет с беспошлинными лимитами на ввоз товаров из-за границы

  • 31.03.2023, 20:17
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Что с 1 апреля будет с беспошлинными лимитами на ввоз товаров из-за границы

И сколько придется заплатить за перевес.

Государственный таможенный комитет пояснил, какие беспошлинные нормы ввоза товаров будут действовать в Беларуси с 1 апреля. Речь как о тех товарах, которые ввозят наземным транспортом для личного пользования, так и посылках из-за границы. Напомним, ранее в ГТК анонсировали, что со следующего месяца заметно урежут «потолок» по товарам, но на уровне ЕАЭС продлили срок действия повышенных лимитов.

В ГТК подтвердили, что Беларусь будет придерживаться решения по беспошлинным лимитам на товары из-за границы, которое приняли на уровне ЕАЭС. Напомним, ранее наша страна на национальном уровне вводила пониженные лимиты на такие товары, хотя в других странах союза они были выше.

Напомним, 30 марта Евразийская экономическая комиссия продлила действие повышенных лимитов на ввоз товаров из-за рубежа для личного пользования. До 1 октября 2023 года «потолок» на одну посылку из-за границы составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль. Такие же ограничения и на провоз товаров наземным транспортом для личного пользования.

Эти лимиты ввели в апреле 2022 года на уровне стран ЕАЭС, их установили до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. Беларусь также применяла эти нормы на своей территории.

Сколько придется заплатить за перевес по товарам из-за границы

В ГТК пояснили, сколько придется заплатить, если превысить беспошлинные лимиты по стоимости или весу.

Если речь о ввозе товаров наземным транспортом для личного пользования, то за перевес придется заплатить 30% от стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса. Причем взимать будут именно с того товара, что сверх нормы, а не со всего.

По посылкам из-за границы за перевес нужно будет заплатить в два раза меньше — 15% от стоимости, но не меньше 2 евро за 1 кг веса в части превышения.

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