В Московской области РФ произошел взрыв на коксогазовом заводе

В Московской области РФ произошел взрыв на коксогазовом заводе3
- 6.03.2023, 8:01
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Пожар охватил 200 метров квадратных.
В воскресенье, 5 марта, в Московской области РФ после взрыва вспыхнул коксогазовый завод.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.
«Большой пожар на Москокси ( Московский коксогазовый завод) в Видном. Сначала был слышен взрыв, после которого столб пламени поднялся на 20 метров», — говорится в сообщении.
Добавляется, что площадь пожара – 200 квадратов.
Позже канал Mash сообщил, что на заводе вспыхнула насосная колонна с бензолом. Предварительно, без пострадавших.