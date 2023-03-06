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Мировые артисты выступят на концерте в поддержку Украины

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  • 6.03.2023, 20:06
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Мировые артисты выступят на концерте в поддержку Украины

Концерт будет транслироваться по всему миру.

В Великобритании на стадионе Уэмбли 24 июня мировые знаменитости выступят на благотворительном концерте в поддержку Украины. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что данное мероприятие будет транслироваться по всему миру и станет мощным месседжем российскому диктатору Владимиру Путину.

В частности, среди приглашенных артистов есть: Пол Маккартни, Адель, Ноэль Галлахер, Пинк, U2, The Rolling Stones, The Killers и Florence and the Machine.

«Это будет огромный, действительно лайн-ап и в глобальном масштабе. Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана дата и забронированный стадион Уэмбли. Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Конечно, за такой относительно короткий срок у многих звезд будут предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине», - рассказал инсайдер.

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