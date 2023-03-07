Названы самые популярные смартфоны 2022 года 1 7.03.2023, 19:33

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iPhone заняли восемь из десяти мест.

Самым популярным смартфоном в прошлом году стал iPhone. Смартфон занял три первых места и в целом восемь мест рейтинга от Counterpoint Research, назвавшего десятку самых популярных смартфонов 2022 года.

В десятку попали сразу восемь смартфонов компании Apple. Самым популярным является iPhone 13 с долей в 5%. Он был в лидерах первой половины года. В сентябре опустился на второе место, а с октября по декабрь занимал четвертую позицию.

iPhone 14 занял седьмое место. При этом он был самым продаваемым смартфоном в декабре. Однако iPhone 14 Pro Max с долей 1,7%, став лидером в каждом из осенних месяцев, – оказался третьим.

Второе место и 2,6% рынка получил iPhone 13 Pro Max. Внизу списка оказались iPhone 14 Pro (восьмое место) и iPhone SE 2022 (девятое место). Доля составила 1,2% и 1,1% соответственно.

Кроме смартфонов Apple в десятку вошли два смартфона Samsung – A13 и A03. Они заняли четвертое и десятое место соответственно.

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