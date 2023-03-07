«Нервы не выдерживают не только у Лукашенко»2
- 7.03.2023, 23:01
- 4,916
Истерика, которая есть в Беларуси и России, будет усиливаться.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отреагировал на выпад Александра Лукашенко в сторону главы Украинского государства Владимира Зеленского.
Об этом Данилов сказал 7 марта в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку «террориста украинских спецслужб» – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве «полгода или восемь месяцев назад», а «завербовали» его якобы еще в 2014 году.
По мнению Лукашенко без одобрения Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского «гнидой» и заявил, что после взрывов в Мачулищах «вызов брошен».
«Я могу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России. Они сейчас безумствуют, не знают, что им делать, как решить вопросы, которые они считали, они очень быстро могли решить. Более того, с каждым днем становится проблем все больше, не только в России, но и в Беларуси, – прокомментировал Данилов. – На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, она будет только усиливаться… Враг понимает, что нет возможности военным путем решить вопрос, будет задействовать так называемый план Б».