«Нервы не выдерживают не только у Лукашенко» 2 7.03.2023, 23:01

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Истерика, которая есть в Беларуси и России, будет усиливаться.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отреагировал на выпад Александра Лукашенко в сторону главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом Данилов сказал 7 марта в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах российского самолета-разведчика А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку «террориста украинских спецслужб» – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве «полгода или восемь месяцев назад», а «завербовали» его якобы еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко без одобрения Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского «гнидой» и заявил, что после взрывов в Мачулищах «вызов брошен».

«Я могу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России. Они сейчас безумствуют, не знают, что им делать, как решить вопросы, которые они считали, они очень быстро могли решить. Более того, с каждым днем становится проблем все больше, не только в России, но и в Беларуси, – прокомментировал Данилов. – На сегодняшний день истерика, которая есть в Беларуси и России, она будет только усиливаться… Враг понимает, что нет возможности военным путем решить вопрос, будет задействовать так называемый план Б».

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