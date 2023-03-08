Плакавшей перед Лукашенко Нефедовой так и не нашли актеров в Купаловский театр 4 8.03.2023, 10:22

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В итоге их пригласили из России.

3 марта 2021 года Купаловский театр возобновил свою работу после перерыва, связанного с увольнением почти всей труппы. С того времени прошло два года, но новое руководство продолжает жаловаться на нехватку актеров. Об этом в интервью газете «Культура» заявила актриса Ольга Нефедова.

«Нам па-ранейшаму не стае акцёраў. <…>. Адчуваем патрэбу ў артыстах ад 30 да 60 гадоў. Асноўныя дзейныя асобы ўсёй сусветнай драматургіі належаць менавіта да названага пакалення. Мы збіраем калектыў пакрысе, і для таго неабходна шмат часу — каб у тэатры былі найлепшыя як па таленце, так і па душэўных якасцях», — заявила Ольга Нефедова.

«Самае важнае патрабаванне да кандыдатаў — талент, бо Купалаўскі тэатр заўсёды (і 100 гадоў таму, і цяпер) вылучаецца прафесійным акцёрскім складам. Яшчэ адзін важны крытэрый пры адборы ў трупу — душэўныя якасці, што адпавядаюць гордаму імені Чалавек. Подлых і злосных людзей сцэна не прымае, адштурхоўвае. Таксама мы карыстаемся дапамогай акцёраў з іншых труп, якія з’яўляюцца патрыётамі і сапраўды любяць тэатр», — добавила актриса, ставшая художественным руководителем театра.

Настойчивые поиски исполнителей продолжаются уже два года. В труппе осталось всего девять актеров из старого состава. Правда, у пяти из них — одна или две роли в репертуаре. Среди этой пятерки — и Ольга Нефедова. На встрече с Лукашенко в феврале 2021-го она плакала, вспоминая его выход с автоматом во время протестов-2020. А в марте получила медаль Франциска Скорины, в сентябре — стала заслуженной артисткой Беларуси. В июне 2021-го она выступила на открытии алкогольного магазина в Молодечно.

Но о каких актерах из других трупп говорит Нефедова? В 2021-м через кастинги в труппу стали набирать новых актеров. Часть среди них являлись профессионалами (в том числе, из театров Бобруйска и Пинска), остальные — студентами. Но с того времени состоялось уже, как минимум, восемь кастингов. Актеров из других белорусских театров в труппу Купаловского не брали.

Выяснилось, что в Минск, не найдя белорусских исполнителей, позвали актеров из соседней России. Это выпускники московского ГИТИСа, а также экс-студенты московского Института современного искусства. О их работе еще в ноябре 2022-го упоминала госпресса. В своих российских заведениях они, разумеется, не изучали белорусский язык. Поэтому для них в Купаловском ставят пластические спектакли без слов (например, среди последних, «Наш космос»).

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