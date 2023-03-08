Фоторепортаж: атмосфера в Минске на 8 Марта 2 8.03.2023, 21:39

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С самого утра мужчины атакуют цветочные магазины.

Обещанный снег хозяйничает в Минске вместе с крепким минусом, но суровых мужчин это не останавливает — с самого утра они атакуют магазины, возвращаясь домой с цветами и тортиками для любимых женщин. А как может быть иначе 8 Марта? Не останавливает даже цена в 5 рублей за тюльпан и длинные очереди. Давно такого не было. Фотографы «Онлайнера» тоже вышли на улицу и запечатлели далеко не весеннюю, но праздничную картину.

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