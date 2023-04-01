Ведущему хоккейных матчей Лукашенко парализовало часть лица
- 1.04.2023, 1:07
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Врачи поставили ему диагноз — неврит лицевого нерва.
Ведущий домашних матчей хоккейного минского «Динамо» и команды Александра Лукашенко Дмитрий Аврамчик рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем.
По словам Аврамчика, три недели назад у него заболело ухо, исчез вкус, а после парализовало половину лица. Врачи поставили ему диагноз — неврит лицевого нерва. Причина, скорее всего, вирусная, а лечение очень дорогое и долгосрочное, причем гарантий на полное восстановление медики не дают, пишет «Трибуна».
Раньше было известно лишь то, что у Аврамчика заметные проблемы с дикцией. Из-за этого два последних выпуска телепрограммы «Ясно о хоккее с Дмитрием Аврамчиком» на канале «Ясное TV» провел вместо него комментатор Алексей Рогалевич. Однако данные проблемы не помешали Аврамчику отработать в качестве ведущего матча команды Лукашенко 18 и 19 марта.