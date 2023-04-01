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Болезнь Кадырова прогрессирует: появилась одышка и приступы боли

  • 1.04.2023, 8:05
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Болезнь Кадырова прогрессирует: появилась одышка и приступы боли

Внешние проявления состояния главы Чечни стали более видимыми.

У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезное заболевание, сообщает российская «Новая газета» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, собеседники в окружении Кадырова еще несколько лет назад говорили о его якобы серьезном заболевании, плохо поддающемся лечению. Последние годы Кадыров то набирал вес, то резко худел, иногда появлялся на рабочих встречах с катетером, а его отпуска, во время которых он проходил регулярные обследования, могли затягиваться до 40 дней.

По словам источников «Новой газеты», с июня 2022 года «произошли серьезные изменения». Предполагаемая болезнь Кадырова угрожает жизни, потому что может привести к недостаточности почек и легких (на этом фоне возникает тяжелая одышка), и сопровождается приступами мучительной боли.

«Всего за полгода внешние проявления состояния чеченского главы стали более видимыми: Кадыров заметно снизил свою обычно высокую активность, хотя его аккаунты в соцсетях и микшировали этот момент», — пишет издание.

Новая газета утверждает, что «самым явным признаком» вероятных проблем со здоровьем Кадырова является внезапное активное вовлечение его несовершеннолетних сыновей в управление Чечней. Трое его сыновей-подростков с июня 2022 года регулярно появляются в новостных сюжетах пропагандистского ЧГТРК Грозный, присутствуют на совещаниях и в поездках марионетки Кремля, им даже организовали «тур» «на передовую» в Украине.

В начале марта СМИ обратили внимание, что Кадыров значительно прибавил в весе, а на его лице появились отеки.

По словам главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Журналист KyivPost Джейсон Смарт со ссылкой на источник сообщал в Twitter, что у Кадырова отказывают почки. Сам Кадыров отрицал информацию о болезни, утверждая, что «здоров и полон сил».

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