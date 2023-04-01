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«Шпионов ищут»: на выезде из Беларуси в РФ стоят огромные очереди из фур

  • 1.04.2023, 8:31
  • 1,174
«Шпионов ищут»: на выезде из Беларуси в РФ стоят огромные очереди из фур

Что происходит?

На границе Беларуси и России перед пунктом пересечения «Красная Горка» сохраняется очередь из грузовиков. Дальнобойщики в профильном чате отмечают, что она стала меньше, чем 29 марта, когда образовалась. При этом на въезд в нашу страну очереди нет. Узнали у водителей, а также у российских таможенников и пограничников, что происходит на границе.

Напомним, в среду, 29 марта водители-дальнобойщики сообщили о том, что очередь из фур перед пунктом пересечения «Красная Горка» (Оршанское направление) составляет около 20 км, ждать пересечения границы надо около суток.

В пятницу, 31 марта, около 17.00 очередь заканчивалась из грузовиков заканчивалась на 600 км трассы М1. От этого места до «Красной Горки» примерно 11−12 км.

Один из водителей 31 марта сообщил коллегам в профильном чате, что он встал в очередь в этот же день в 8.30, а через восемь часов, в 16.30, он был за два километра от российских пограничников. В 17.00 на российской территории очередь в сторону Беларуси очередь из фур начиналась от АЗС «Нефтика», это меньше километра до пункта пересечения границы.

Журналист «Зеркала» как белорусский перевозчик позвонил 31 марта ближе к вечеру в Смоленскую таможню и Пограничное управление ФСБ России по Смоленской области, чтобы узнать, в связи с чем образовалась очередь и почему она движется так медленно.

Дежурный Смоленской таможни недоумевал, почему с претензиями по очереди позвонили именно им, ведь на границе находятся пять федеральных служб, которые контролируют перевозчиков.

— Там есть фитосанитарный контроль, «Россельхознадзор», пограничная служба, Транспортная инспекция, таможенная служба. Вас таможня не пускает через границу? Вот у нас камера туда выведена, наши проверяют. Там же еще есть пограничники, они проверяют каждую машину. С таким же успехом позвоните в погранслужбу, — сказал дежурный таможни.

На нашу ироничную ремарку «что они шпионов ищут?» дежурный согласился: «Конечно они ищут». А потом добавил, что задержка может быть и из-за того, что грузовики могут заехать на левую полосу, в которой проверяют легковушки, «вот тогда стоит все».

— А еще половодье идет, сейчас на многих дорогах в Беларуси ограничения. Машины не ехали два дня: вчера и позавчера (29 и 30 марта. — Прим. ред.), а потом все поехали в один момент. У нас тоже очереди есть. Руководство в курсе.

В Пограничном управление ФСБ России по Смоленской области сообщили, что про очередь «все знают», но в задержке они не виноваты, в их ведомстве «никаких сбоев нет».

— У нас информация, что в таможенных органах был какой-то сбой. А с нашей стороны все в порядке, — ответила девушка и добавила: — Тут (на «Красной Горке». — Прим. ред.) должны ездить только граждане России и Беларуси, а едут граждане третьих стран, может они там задерживают.

Отметим, что 2 марта на этом же пункте пересечения границы очередь около 10 км была в сторону Беларуси. Водители видели, как на территории России стояла полиция с автоматами.

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