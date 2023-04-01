«Прорвут оборону - и путь чист, под угрозой Белгород» 1.04.2023, 9:05

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Главари ОРДО паникуют из-за наступления ВСУ.

В ОРДЛО перед большим контрнаступлением ВСУ призывают Москву срочно укреплять линию обороны вплоть до Белгорода.

Полевой командир террористической «ДНР», коллаборант Александр Ходаковский выпустил большой пост о грядущем украинском контрнаступлении, в котором выдал свой страх.

Он призывает Москву в срочном порядке укреплять фронт, который, по его мнению, скоро посыпется аж до российского Белгорода, передает dialog.ua.

Предатель Ходаковский дал понять, что прорыв украинцами фронта на Донбассе будет иметь фатальное значение для оккупантов.

«На просторах донецких, луганских и прочих степей… прорви враг нашу оборону - и путь чист, пока снова не упрется в города. Мы должны понимать, что угроза существует и для Луганска, и для Донецка, и для Белгорода... Мы должны понимать, и должны быть готовы», - написал Ходаковский.

По его мнению, на Донбассе Силы обороны Украины вполне могут заставить РФ осуществить «шаг доброй воли», как осенью 2022 года в Херсоне.

Ходаковский признает, что о продвижении российских войск в Украине уже думать не приходится, в том числе, из-за снарядного голода. Главная задача РФ сейчас, с его слов, - это удержаться на тех территориях, которые удалось отхватить у Украины за минувшие 9 лет. И это будет очень непросто.

Предатель требует в срочном порядке закатывать в бетон линию фронта, чтобы помешать украинцам ее прорвать. «Не хватает снарядов? Ладно, - а бетона, бревен, колючей проволоки, металла для ежей? Никто не отменяет нашего права думать категориями наступления, но жизнь уже нам показала, что не наши желания, а ее решения доминируют в пространстве», - написал Ходаковский.

При этом он признал, что такая оборонительная полоса не остановит наступающие силы ВСУ. Однако она даст шанс россиянам удержаться, если оборона будет подкреплена «военным сопровождением».

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