«Кадыровцы убегали в женских платьях»
- 1.04.2023, 9:33
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Боец Нацгвардии рассказал об успешной операции ВСУ.
Российские захватчики так и не смогли взять Киев «за 3 дня». Вместо этого оккупантам пришлось бежать из Киевщины, даже переодеваясь в женщин.
Об этом рассказал боец Нацгвардии Украины Кирилл Церешко. Он участвовал в зачистке Киевской области после деоккупации территории.
По его словам, зачистка производится всегда после освобождения территории.
«Очень часто там остаются недобитки окупантов. Они прячутся в заброшенных домах и лесах. Иногда даже с оружием. Некоторых прячут у себя коллаборанты, или же наоборот – людей могут держать в заложниках и прятаться в их доме», – отметил боец.
Он добавил, что именно поэтому он с собратьями тщательно проверял каждый двор.
«Не поверите, мы даже видели, как бурят и кадыровцы убегали в женских платьях. Мы их находили еще несколько месяцев. Наконец, некоторые из них сами сдавались, потому что не могли больше жить в тех лесах. Грязные, зловонные, испуганные и голодные, они понимали, что единственный шанс на спасение их никчемной жизни – это пленение», – вспомнил Кирилл Церешко.
По словам нацгвардейца, так и закончился так называемый «триумфальный трехдневный поход» на Киев для оккупантов.