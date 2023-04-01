закрыть
1 апреля 2023, суббота, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кадыровцы убегали в женских платьях»

  • 1.04.2023, 9:33
  • 1,736
«Кадыровцы убегали в женских платьях»

Боец Нацгвардии рассказал об успешной операции ВСУ.

Российские захватчики так и не смогли взять Киев «за 3 дня». Вместо этого оккупантам пришлось бежать из Киевщины, даже переодеваясь в женщин.

Об этом рассказал боец Нацгвардии Украины Кирилл Церешко. Он участвовал в зачистке Киевской области после деоккупации территории.

По его словам, зачистка производится всегда после освобождения территории.

«Очень часто там остаются недобитки окупантов. Они прячутся в заброшенных домах и лесах. Иногда даже с оружием. Некоторых прячут у себя коллаборанты, или же наоборот – людей могут держать в заложниках и прятаться в их доме», – отметил боец.

Он добавил, что именно поэтому он с собратьями тщательно проверял каждый двор.

«Не поверите, мы даже видели, как бурят и кадыровцы убегали в женских платьях. Мы их находили еще несколько месяцев. Наконец, некоторые из них сами сдавались, потому что не могли больше жить в тех лесах. Грязные, зловонные, испуганные и голодные, они понимали, что единственный шанс на спасение их никчемной жизни – это пленение», – вспомнил Кирилл Церешко.

По словам нацгвардейца, так и закончился так называемый «триумфальный трехдневный поход» на Киев для оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко