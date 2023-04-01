Повышение налога и невыплаты зарплат: что ждет белорусов в апреле 1.04.2023, 10:12

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И это не первоапрельская шутка.

В апреле белорусов ожидают рост цен и налогов при одновременном снижении ставок на кредиты. Также свои изменения будут в работе банков, магазинов и так далее. Начнется же месяц с дня дурака, за которым в лукашенковской Беларуси празднуют день единения с Россией.

Журналисты «Белсата» собрали главные изменения апреля.

Начнем с календарного вопроса. В апреле намечаются переносы выходных. Так, понедельник 24 апреля переносится на субботу 29 апреля. В результате днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля.

Суды над политзаключенными

На 10 апреля назначен суд над политзаключенной Яной Пинчук, которую экстрадировали из России, несмотря на запрет Комитета по правам человека ООН. Политзаключенную обвиняют в разжигании вражды, публичных призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, обучение участию в массовых беспорядках, деятельности по созданию организации для осуществления террористической деятельности. По версии СК, она создала телеграм-канал «Витебск 97%».

21 апреля Минский городской суд рассмотрит апелляцию по делу правозащитного центра «Вясна». 3 марта глава центра, Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий получил 10 лет лишения свободы, Валентин Стефанович – 9 лет, Владимир Лабкович – 7 лет, а Дмитрий Соловьев – 8 лет заочно. Гособвинение требовало для них более строгий приговор, поэтому прокурор подал апелляционный протест.

Ставка рефинансирования снижается

С 3 апреля с 11% до 10,5% годовых снижается ставка рефинансирования. Ставка по кредиту овернайт – с 12% до 11,5% годовых, а ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых. Делается это несмотря на высокие проинфляционные риски.

Также в апреле снизятся процентные ставки по некоторым банковским кредитам на недвижимость и автомобили, поскольку Нацбанк пересмотрел расчетные величины стандартного риска (РВСР), к которым привязан процентный потолок по банковским кредитам. С апреля РВСР для физлиц упадут до 15,41% (сейчас – 16,31%), а для юрлиц – до 11,85% (сейчас – 12,58%).

Изменения в работе банков

C 4 апреля банки могут предоставлять своим физлицам услугу по осуществлению мгновенных платежей с использованием идентификатора (номера телефона) по мере готовности своих систем. При этом Нацбанк перенес с 1 апреля 2023 года на 1 января 2024 года дату, с которой банки обязаны обеспечить участие в системе для мгновенных платежей физлиц.

«Беларусбанк», «МТБанк» и «Приорбанк» с 1 апреля изменят порядок приема наличных от граждан через кассы. Теперь вносить на свой счет в кассу банка наличные в сумме, которая равна или превышает 50 базовой величины (сейчас это Br 1850), можно только по паспорту.

Также «Приорбанк» 1 апреля прекратит прием платежей через ЕРИП в кассах банка. Но сохранится возможность делать платежи через ЕРИП в устройствах самообслуживания, а также в интернет-банке или мобильном приложении. «БНБ-Банк» с 3 апреля изменит валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.

Сигареты дорожают

С 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет. На 30 копеек станут дороже «Магнат», «Минск», Minsk, «Премьер», «Фэст», Vogue, Queen, Credo, Matrix Blue, Dunhill. Стоимость NZ, Portal и Dove повышается на 30-35 копеек. На 20-30 копеек подорожают Pall Mall, на 30-40 копеек – Kent, на 20-40 копеек – Rothmans. На 25 копеек вырастут цены на некоторые виды сигарет Mac, Kalipso, Red Bor, на 10-25 копеек – «Корона», на 15-20 копеек – «Форт», на 10 копеек – Richmond, на 15 копеек – RB Perliamutr.

Вырастет налог на собак

С 1 апреля увеличится налог на собак: до Br 55,5 за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до Br 11,1 на всех остальных. Ставки налога вырастут соответственно с Br 46,5 и Br 9,3. В Минске, за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных, нужно будет заплатить Br 37, в иных случаях – Br 11,1.

Проблемы с выплатой зарплаты

11 апреля вступит в силу постановление Совмина №203 от 23 марта, которым определен порядок вынесения нанимателю и исполнения требования об устранении нарушений в отношении выплаты зарплаты, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы. Основанием к проверке невыплаты зарплаты будет информация о невыплате или неполной выплате ее нанимателем в установленный срок. Срок устранения нарушения, как правило, не превышает 15 рабочих дней. Если наниматель не исполняет требования, будет разрешено вынести решение о взыскании зарплаты.

А белорусские магазины с 18 апреля обяжут равноправно представлять товары отечественного производства и товары из других стран ЕАЭС, если и те, и те продаются в торговом объекте.

Второй энергоблок БелАЭС запустят, но платить не будут

В апреле запланировано первое пробное включение в сеть второго энергоблока. Мощность реакторной установки будет поднята до 40%. Готовность к сдаче АЭС в эксплуатацию прогнозируется в октябре 2023 года.

При этом власти Беларуси договорились отсрочить на год начало погашения выданного Россией кредита в размере $ 10 млрд на строительство БелАЭС. Его погашение начнется не позднее 1 апреля 2024 года и будет производиться в российских рублях. До этого начало погашения кредита было установлено на 1 апреля 2023 года.

Опять вакцина от COVID

В апреле в очередной раз планируется получить первый опытно-промышленный образец белорусской вакцины от COVID-19. Первый опытно-промышленный образец пойдет на доклинические и клинические испытания, чтобы вакцина была зарегистрирована к концу года.

Поезда на праздники

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников. С 14 по 16 апреля дополнительно назначены поезда в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель, а 15 апреля – в сообщении Минск – Пинск. Также в эти дни ряд электропоездов бизнес-класса в сообщении Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Калинковичи будет курсировать сдвоенными составами. С 21 по 26 апреля назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Минск – Гродно и Минск – Коммунары. Появятся дополнительные поезда и по маршрутам Минск – Санкт-Петербург, Брест – Москва, Полоцк – Витебск – Москва.

Также БЖД с 22 апреля запустит новый поезд Минск – Архангельск. А с 3 по 6 апреля в связи с ремонтами временно изменится график некоторых поездов по маршрутам Могилев – Гомель, Орша – Минск и Минск – Брест.

Ремонт в «Мядининкае»

В связи с ремонтом дороги в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») с 4 апреля по 31 мая со стороны въезда в Литву возможны задержки в пропуске транспорта.

Подорожают маршрутки

Водители маршруток в Слуцке и Старых Дорогах с 3 апреля поднимают стоимость проезда до Минска. С этой даты одна поездка по маршруту Слуцк – Минск – Слуцк будет стоить Br 12 вместо Br 10. В Старых Дорогах проезд теперь будет стоить Br 14 рублей.

Ограничения переносятся

В ЕАЭС продлили еще на полгода – до 1 октября – действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров физлицами в размере 1 тыс. евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Эти нормы могли перестать действовать с 1 апреля.

Успеть не попасть в «тунеядцы»

Чтобы не попасть в базу «тунеядцев», нужно до 21 апреля предоставить в комиссии по «иждивенцам» документы, подтверждающие занятость. Тем, кто попадет в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

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