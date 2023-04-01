Украинские десантники разгромили колонну росийских танков и БМП 1.04.2023, 10:36

Дроны завершили победу уничтожением пехоты противника.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отразили наступление российских оккупантов, уничтожив 2 танка, 2 БМП и несколько десятков оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами десантники опубликовали в соцсетях. На видео видно, как с помощью дрона украинские воины из Николаева уничтожают пехоту противника, которая начинает отходить под прикрытием дыма и зафиксировано уничтожение противотанкистами вражеской бронетехники.

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