Взбунтовавшиеся военные из Забайкалья угрожают Кремлю массовыми митингами 2 1.04.2023, 11:06

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Наемников оставили без денег.

В Забайкальськом крае (РФ) так называемые «добровольцы», участвовавшие в войне против Украины, не получили выплаты в 150 тыс. рублей (почти 2 тыс. долларов) от местных властей. Вояки устроили скандал и угрожают акциями протеста, сообщает obozrevatel.com.

Один из оккупантов пожаловался, что его вместе с сослуживцами из батальона после возвращения из зоны боевых действий с ранениями даже никто не встретил. «Нам не предоставили реабилитацию, хотя президент говорил, что она нужна после боев», – заявил российский военный в комментарии пропагандистскому СМИ.

По его словам, деньги сперва обещали выплатить осенью 2022 года, перед отправкой на «СВО». Потом пообещали выплаты уже после возвращения.

«Добровольцы» вернулись в Россию в начале февраля, но денег так и не увидели. Это не помешало одному из них повторно заключить контракт (никаких новых выплат этот оккупант тоже не получил).

Telegram-канал «Сеятель ветра» отметил: «Во-первых, добровольцы, которые воюют ради денег, называются наемниками. Ну а во-вторых, наемники, которых использовали и обманули, называются лохами». Аноним считает, что подобных ситуаций в РФ будет все больше.

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