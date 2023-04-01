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В Беларуси бушует эпидемия туберкулеза

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  • 1.04.2023, 11:14
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В Беларуси бушует эпидемия туберкулеза

В чем причина резкого роста числа больных?

Число выявленных в Беларуси в 2022 году случаев туберкулеза оказалось на 12,4% выше, чем в 2021-м. Врачи связывают это с пандемией ковида и с ужасающими условиями в белорусских тюрьмах, сообщает nashaniva.com.

Рост туберкулеза в 2021 году впервые зафиксировали во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев этого недуга выросло на 3—6 процентов. В Беларуси темпы роста еще выше.

На пресс-конференции по борьбе с туберкулезом, где выступали главный фтизиатр Минздрава Геннадий Гуревич и представитель ВОЗ в Беларуси, было заявлено о росте числа выявленных случаев на 12%.

При этом координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко считает, что к официальным белорусским данным надо относиться с осторожностью: «К сожалению, мы видим, что люди, находящиеся сейчас у власти, не чураются никакой лжи: вспомните ковид и данные о девяти умерших, которые нам давали каждый день в течение нескольких месяцев. Есть примеры возможных манипуляций со статистикой по онкологии. Эти люди никуда не ушли, они остались у власти. Поэтому какие у нас основания доверять тому, что они говорят сейчас?»

Туберкулез как инфекция распространен в любой популяции. Человек может всю жизнь быть им инфицирован, но большинство не заболевает. Это эффект того, что мы в детстве получаем вакцинацию БЦЖ. Если же болезнь все-таки начинается, часто ее очень сложно заметить, это не аппендицит.

Виноват ли в печальной статистике ковид? ВОЗ полагает, что да.

Лидия Тарасенко соглашается, что он мог являться одним из факторов роста: «Пандемия повлияла на выявление болезней, включая туберкулез и онкологию. Во время нее люди меньше обращались к врачам, в результате их меньше проверяли и реже выявляли болезнь. Плюс выросла нагрузка на здравоохранение, включая те же аппараты рентгена и КТ. Нехватка денег и ресурсов повлияла на то, что во время пандемии выявили меньше случаев туберкулеза, но это не значит, что меньше людей заболело. Соответственно, в последующие годы у тех, у кого не обнаружили болезнь раньше и кто пережил пандемию, найдут туберкулез и из-за этого вырастет число случаев в годы после ковида».

Как показывают научные данные, туберкулез и ковид связаны не только косвенно, но и напрямую. Обе болезни передаются воздушно-капельным путем. Если человек инфицирован возбудителем туберкулеза, но не заболел, ковид может активировать «спящую» бактерию и болезнь перейдет в активную фазу.

Лидия Тарасенко обращает внимание на то, что Беларусь — одна из территорий с самой большой цифрой по туберкулезу.

Один из факторов риска по туберкулезу — это тюремное заключение, так как оно связано в том числе со снижением иммунитета у заключенных, стрессом, плохим питанием, распространенностью ВИЧ и теснотой. Тарасенко обращает внимание на то, что в Беларуси наибольшее количество заключенных на душу населения в Европе, и эти люди содержатся в нечеловеческих условиях, это не то же самое, что европейская тюрьма.

Так, туберкулезом в заключении заболел 34-летний политзаключенный Павел Виноградов. В июле прошлого года его перевели в Оршанскую исправительную колонию № 12, известную тем, что там содержатся и лечатся осужденные, больные активной формой туберкулеза. В феврале стало известно, что Павел вылечился, его перевели обратно в колонию в Волковыск.

То, что в стране столько заключенных, может и само по себе способствовать росту числа заболеваний. Когда больные люди выходят из тюрьмы, они становятся источником инфицирования, а туберкулез — заразная болезнь, которую можно подхватить даже в автобусе.

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