«Утром просыпаюсь и говорю: а давай шить сумки» 1.04.2023, 12:09

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История успеха белорусов, в затею которых мало кто верил.

«Утром просыпаюсь и говорю: «Максим, давай шить сумки». И он сразу говорит: «Давай». Я офигела», — Кристина улыбается, когда вспоминает, как начинался их с мужем бизнес. Поселок, опыта ноль, все вокруг крутят пальцем у виска: ничего не получится. Но — понеслось!

Сайт onliner.by рассказал историю белорусов о переезде из города и старте собственного бизнеса.

Встреча

Кристина: Я родилась в поселке Шерешево. Меня воспитывала мама. В 6 лет ушел папа. Приходила из школы, топила котел, таскала огромные мешки дров. Мама работала на мебельной фабрике бригадиром. После школы — в Брест, поступила на вокал. По распределению работала в Пружанах в Доме культуры. Как только окончилась отработка, собрала вещи и поехала в Минск. А потом заболела мама… И я вернулась в Шерешево. У мамы была онкология, третья стадия. Жизнь поменялась, ценности поменялись.

Максим: Я из Гродно. Родился, жил, учился. Работал инженером на станции диагностики. С Кристиной познакомился на сайте знакомств. Два свидания — и предложил переехать к ней в Шерешево. За неделю уволился с работы. Купил машину, взял собаку, приехал сюда.

Фото: onliner.by

Идея

Кристина: Идея пришла так: я беременная, сижу дома, скучно. Искала варианты для бизнеса. В один момент подумала, чем бы заняться таким, чтобы муж был с нами больше времени. Утром просыпаюсь и говорю: «Максим, давай шить сумки». Он: «А давай». И с той же секунды начали гуглить, что надо, как это делается.

Максим: Опыта у меня никакого не было. Знал бы, что так будет, не поверил бы! Смотрел, как делают в интернете. Наловчился.

Фото: onliner.by

Кристина: Начинал он с того, что резал старую кожу на дощечке для колбасы! Неделю машинку настраивал. Понял, что на ней ничего не получится, — решил сразу шить кошельки.

Максим: А первым нашим инвестором была дочка Муза. Послеродовые тысячу долларов потратили на швейную машинку. На остатки купили материалы. С двухмесячного возраста Музы ездили вместе с ней на завод в Минск за кожей.

Бизнес

Фото: onliner.by

Максим: Самая большая затрата — 90—95% — кожа. Первыми клиентами были друзья и знакомые. Но на сарафанном радио быстро развиться не выйдет, нужна реклама. Вкладываешься в рекламу — сразу идут заказы.

Кристина: У нас принцип такой: у кого что получается, тот тем и занимается. Максим шьет, я нахожу покупателей, рекламирую, упаковываю, веду личный блог. Шить — это точно не мое.

Максим: Продукт у всех один. Материал один, дизайн плюс-минус похожий. Но людям интересно, кто это сделал как. Люди идут на людей. Поэтому мы делаем акцент на развитие бренда.

Фото: onliner.by

Кристина: Сейчас у нас семь сумок, кошельки, ремни, обложки, монетницы, много всякой мелочовки.

Фото: onliner.by

Максим: За полтора года мы продали больше 2000 изделий. На наши сумки хорошо реагируют, их покупают. Но самое главное — наш тандем. Если бы не Кристина, я бы и не подумал о таком деле. Без нее ничего бы не выгорело.

Кристина: Максим дал уверенность и надежность. Я такая смелая раньше не была :)

Фото: onliner.by

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