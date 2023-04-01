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Сож, Припять и Западная Двина вышли из берегов и затопили белорусские города

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  • 1.04.2023, 13:13
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Сож, Припять и Западная Двина вышли из берегов и затопили белорусские города
Фото: vitebsk.biz

В Витебске вода разделила парк на две части.

В Гомеле в результате подъема уровня воды в реке Сож были подтоплены 24 частных подворья и участок дороги. Паводок добрался и до других районов Гомельской области. А вот в Витебске большая вода разделила местный парк на две части.

Как сообщает МЧС, в Гомеле из-за подъема уровня воды в реке Сож были подтоплены 24 частных подворий, 3 хозяйственные постройки и участок дороги протяженностью 6 метров, а также 6 частных подворий и 4 хозяйственных построек в Чечерске Гомельской области.

Фото: vitebsk.biz

Также спасателям поступали сообщения о подтоплениях талыми водами 6 частных подворий, 3 хозяйственных построек и участка автомобильной дороги протяженностью 10 метров в Калинковичском, Кормянском, Мозырском и Рогачевском районах Гомельской области.

Вода поднялась и в реке Западная Двина. Оказались подтопленными одно частное подворье и две хозпостройки в Верхнедвинске Витебской области

Фото: vitebsk.biz

А вот в Витебске большая вода разделила парк 40-летия ВЛКСМ или парк Витьбы на две части.

Как сообщает издание vitebsk.biz, подтопленными оказались дорога, спортивная площадка, зона для игры в пляжный футбол. Теперь над водой видны только таблички.

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