НАТО отправляет Украине шесть батальонов танков Leopard 2 и Leopard 1 6 1.04.2023, 13:33

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Данные озвучил министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия и страны НАТО передадут Украине 160 единиц техники. Речь идет о двух батальонах с немецкими боевыми танками Leopard-2 и четырех батальонах с Leopard-1.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданию Die Welt 1 апреля. Он уточнил, что кроме ФРГ, передать танки украинской армии также собираются Польша, США и Великобритания.

Министр отметил, что передать Украине больше такого вооружения вряд ли получится из-за ограниченности ресурсов союзников. Также он добавил, что Германия не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя расходовать.

Немецкий министр сообщил, что Польша совместно с союзниками отправит Киеву два батальона Leopard-2 – всего 60 танков. К концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard-1, которые составляют четыре батальона.

Таким образом, Писториус высказал мнение, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины.

Тем временем СМИ сообщили, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, о котором официально сообщат в понедельник, 3 апреля. В него могут войти радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы, различные типы боеприпасов, в том числе противотанковые. По словам источников, над пакетом военной помощи продолжается работа, поэтому его объем и сумма могут измениться.

При этом, как сообщил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, США не будут предоставлять Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Он объяснил, что это политическое решение, и Штаты рассматривают другие варианты военной помощи Киеву.

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