Лукашисты заявили о ловушке со «взрывным устройством» и флажками под Дзержинском 1.04.2023, 14:13

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В городе идет массовый «хапун».

Правозащитный центр «Весна» сообщил о массовых обысках и задержаниях в Дзержинске.

По информации правозащитников, обыски утром проходили как минимум у 5 человек.

В Дзержинске в местном чате рассказали подробности о «зачистках», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Пишут, что накануне вдоль дороги были вывешены украинские и БЧБ флажки. Когда их попытались снять, якобы было найдено взрывное устройство.

Обыски проходят у всех, кто проезжал по этой дороге. Счет идет уже на десятки человек, минимум трое задержаны.

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