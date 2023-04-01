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Дальнобойщик из Витебска откликнулся на предложение о «выгодной подработке» и сильно пожалел

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  • 1.04.2023, 14:33
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Дальнобойщик из Витебска откликнулся на предложение о «выгодной подработке» и сильно пожалел

Речь шла о поездке в Россию.

Жителя Витебска задержали за попытку незаконного вывоза в Россию лома черного металла. Подробности инцидента рассказали в МВД.

Задержание проводили оперативники Октябрьского РОВД совместно с инспекторами ГАИ 23 марта. Недалеко от пункта пропуска на белорусско-российской границе водителю большегрузного автомобиля подали сигнал об остановке. Однако это требование дальнобойщик проигнорировал и попытался скрыться.

В результате непродолжительного преследования инспекторам удалось остановить большегруз. В кузове грузовика оперативники обнаружили 29 тонн лома черного металла, которые перевозились без сопроводительных документов.

«Со слов водителя, ему предложили дополнительный заработок с хорошей оплатой. Мужчине сообщили, где стоит фура, а также местонахождение ключей от замка зажигания. По заданию куратора необходимо было перевезти груз через границу», — сообщили в МВД.

Металл изъят. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение порядка вывоза лома черных и цветных металлов, а также за невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства.

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