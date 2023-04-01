В Вильнюсе сожгли авто пророссийского активиста, который устраивал провокации против белорусов 8 1.04.2023, 14:54

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У «Крайслер Вояжер» расплавилась передняя часть.

В ночь на пятницу в Вильнюсе был подожжен автомобиль «Крайслер», принадлежащий семье пророссийского активиста Лауринаса Рагельскиса, пишет Delfi.

Сообщение о подожженном на ул. Субачаус автомобиле пожарные получили в 02.13 ч. В полицию позвонила женщина, которую разбудило пламя огня за окном.

«Женщина увидела, что горит автомобиль ее семьи», — указала представитель полиции Юлия Самороковская.

«Когда приехали пожарные, из-под капота «Крайслер Вояжер» шел дым, расплавилась передняя часть.

Лауринас Рагельскис известен своими пророссийскими взглядами и сантиментом к Лукашенко. В августе 2022 года он предстал перед судом по обвинению в разжигании вражды и осквернении мемориала в память о жертвах белорусского протеста.

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