закрыть
1 апреля 2023, суббота, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ показали эффектное видео возвращения своей позиции под Соледаром

  • 1.04.2023, 15:23
  • 1,774
Бойцы ВСУ показали эффектное видео возвращения своей позиции под Соледаром

Начало новой операции, финал которой будет потрясающим для всех.

Украинские воины батальона К-2 54-й ОМБр опубликовали продолжение боя за позицию «Т-образка» (6 метров в ширину и 30 метров вдоль) на линии Северск-Соледар в Донецкой области, где идут тяжелые бои с оккупантами.

В центре боевых действий оказалась маленькая позиция. Ранее более 30 российских штурмовиков атаковали позицию «Т-образка». Восемь украинских защитников в окопах приняли неравный бой. Отразив несколько атак противника, подразделение вынуждено было отступить и контроль над этой позицией был потерян.

«Но время возмездия пришло! Перед вами начало новой операции, финал которой будет потрясающим для всех. А для врагов он будет страшен. Очень пугающим», - говорится в описании к кадрам на странице 54-й бригады в Facebook.

Именно так – метр за метром, позиция по позиции – украинские воины возвращают родные территории, истребляя российского врага.

Танк батальона К2 54 ОМБр успешно отработал по оккупантам в окопе после того, как они пытались подорвать его гранатой.

Большая часть вражеской группы была уничтожена, а позиция «Т-образка» снова под контролем ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко