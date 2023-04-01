Бойцы ВСУ показали эффектное видео возвращения своей позиции под Соледаром 1.04.2023, 15:23

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Начало новой операции, финал которой будет потрясающим для всех.

Украинские воины батальона К-2 54-й ОМБр опубликовали продолжение боя за позицию «Т-образка» (6 метров в ширину и 30 метров вдоль) на линии Северск-Соледар в Донецкой области, где идут тяжелые бои с оккупантами.

В центре боевых действий оказалась маленькая позиция. Ранее более 30 российских штурмовиков атаковали позицию «Т-образка». Восемь украинских защитников в окопах приняли неравный бой. Отразив несколько атак противника, подразделение вынуждено было отступить и контроль над этой позицией был потерян.

«Но время возмездия пришло! Перед вами начало новой операции, финал которой будет потрясающим для всех. А для врагов он будет страшен. Очень пугающим», - говорится в описании к кадрам на странице 54-й бригады в Facebook.

Именно так – метр за метром, позиция по позиции – украинские воины возвращают родные территории, истребляя российского врага.

Танк батальона К2 54 ОМБр успешно отработал по оккупантам в окопе после того, как они пытались подорвать его гранатой.

Большая часть вражеской группы была уничтожена, а позиция «Т-образка» снова под контролем ВСУ.

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