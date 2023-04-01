«Завтра и сахар будете искать, как сегодня яйца»
- 1.04.2023, 15:26
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Фитнесс по-белорусски.
В Минске с каждым днем все больше ощущаются дефицит товаров.
Об этом сайту Charter97.org рассказала читательница:
«Зайдя в Серебрянковский «Белмаркет» на привычном месте не нашла яиц, подошла к продавщице, да и спрашиваю, мол, где же вы яйца переставили», — пишет читательница сайта.
Ответ продавщицы впечатлил: яйца закончились, на их месте поставили 5-килограммовые пачки сахара.
«Берите, — говорит, — а то завтра и сахар будете искать, как сегодня яйца.
Посоветовала пробежаться по соседним магазинам, а после добавила, что яйца привезут завтра», — сообщила читательница, назвав всю эту ситуацию «фитнессом по-белорусски».