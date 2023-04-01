Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak 1 1.04.2023, 15:38

Средства на данную закупку поступят из фондов ЕС и США.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина заказала у Польши 100 колесных бронетранспортеров Rosomak, передает «Польско радио». Глава польского правительства заявил на заводе Rosomak S.A. d Семяновице-Слёнске, что средства на данные закупки поступят из фондов ЕС и США:

«Я привожу заказ, который получил вчера от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на 100 Rosomak, которые будут здесь производиться. Финансирование на них будет выделено из средств ЕС, которые мы получили, и из средств США, которые были выделены Украине».

Премьер-министр Польши подчеркнул, что бронетранспортеры Rosomak, как и САУ Krab, становятся национальным экспортным брендом польской оружейной промышленности.

Также Матеуш Моравекций подчеркнул:

«Важно знать, что сейчас польская оружейная промышленность набирает обороты. В том числе благодаря тому, что нам удалось получить эти дополнительные заказы. Так что это очень хороший день для Силезии, для польской промышленности, мы приобретаем эти средства, мы инвестируем здесь в польскую промышленность, в польское производство».

Rosomak с колесной формулой 8×8 – это лицензионный вариант финской колесной бронемашины Patria AMV, производимой в Польше как в версии БМП так и БТР, в соответствии с контрактом от декабря 2002 года.

Бронетранспортером управляет экипаж из трех человек, а десантное отделение в кормовой части машины рассчитано на восемь бойцов. Десантники покидают БТР через кормовые двери или верхние люки. Бронирование корпуса бронетранспортера защищает от пуль калибра 14,5 мм спереди и 7,62 – по бокам.

Машина разгоняется до скорости 100 км/ч и может преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.

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