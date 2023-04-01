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Эрдоган утвердил решение парламента Турции, что дает «зеленый свет» для вступления Финляндии в НАТО

  • 1.04.2023, 15:53
Эрдоган утвердил решение парламента Турции, что дает «зеленый свет» для вступления Финляндии в НАТО

Процесс финализации решения оказался почти молниеносным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Как сообщает «Европейская правда», опубликованный в Официальной газете документ заметили финские СМИ.

1 апреля среди ряда документов, которые опубликовали в Официальной газете, первым стоит закон об утверждении протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Как отмечает Yle, процесс финализации решения оказался почти «молниеносным». Для сравнения, когда в НАТО принимали Северную Македонию, то после решения парламента до момента утверждения президентом прошло две недели.

Последним формальным шагом, который поставит точку в процедуре ратификации, будет доставка документов в Вашингтон.

Напомним, парламент Турции единогласно согласовал вступление Финляндии в НАТО в ночь на 31 марта. Генсек Йенс Столтенберг после того заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

В то же время, перспективы вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия Венгрии и Турции, стали еще более неопределенными. В Стокгольме уже не уверены, что смогут завершить процесс вступления до саммита НАТО в Вильнюсе.

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