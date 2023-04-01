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В России пенсионерка дважды пыталась сжечь военкомат

  • 1.04.2023, 16:05
В России пенсионерка дважды пыталась сжечь военкомат

73-летняя россиянка пришла к военкомату с «коктейлем Молотова».

В российском городе Первоуральск пенсионерка дважды пыталась поджечь военкомат. После задержания призналась, что ее на это вынудили телефонные мошенники, сообщает Telegram-канал Shot.

В первый раз 73-летняя женщина пришла к зданию местного военкомата с зажигалкой и бутылкой, наполненной горючим веществом. Поднявшись на крыльцо, она попыталась поджечь тряпку в бутылочном горлышке, но не смогла. Тогда вылила жидкость перед входной дверью, бросила туда тряпку и снова пыталась её поджечь. Но случайный посетитель военкомата спугнул пенсионерку, и она скрылась.

Через четыре часа женщина вернулась с новой бутылкой. Но в этот раз ее уже ждали и сразу же задержали. Силовикам старушка заявила, что ей позвонили неизвестные и убедили поучаствовать в поджоге здания, где якобы находятся террористы.

В ходе допросов выяснилось, что некий «дознаватель Лебедев» под предлогом поимки мошенников убедил женщину набрать кредитов и перевести деньги на указанный счет. Когда эта афера сработала, «дознаватель» предложил пенсионерке продолжить «сотрудничество» и сагитировал «напугать террористов, которые орудуют у комиссариата».

На этом этапе доверчивую старушку и схватили российские силовики.

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