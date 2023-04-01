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Как водителям сэкономить топливо в автомобиле

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  • 1.04.2023, 17:39
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Как водителям сэкономить топливо в автомобиле

Несколько хитростей.

Есть несколько хитростей, как сэкономить топливо в автомобиле, в частности также его расход зависит от того, как водитель переключает передачу. «Апостроф» рассказывает, как сэкономить топливо при переключении передач.

Лучше всего менять ступень в правильном диапазоне оборотов: на легковых малолитражных двигателях оптимально переключаться в районе 2000-2500 об/мин (для бензиновых двигателей), у дизельных версий эта цифра на несколько сотен оборотов ниже.

Алгоритм, который сделает переключение передачи максимально эффективным:

- выжать сцепление резким движением «в пол2, одновременно отпуская педаль акселератора,

- быстро и плавно включить нужную ступень рычагом КПП, переводя его сначала в нейтральное положение и сразу же в фиксированное положение необходимой передачи.

- Плавно отпустить педаль сцепления, при этом аккуратно увеличивая обороты двигателя, нажимая на педаль газа, что поможет компенсировать потерю скорости,

- отпустить сцепление полностью и прибавить газ.

Ошибки, которые приводят к лишней трате топлива и преждевременному износу некоторых узлов и агрегатов:

- резко бросать сцепление, что заставляет машину дергаться.

- Медленно переключать сцепление, что приводит к потере оборотов.

- Слишком поздно переключать передачи и завышать обороты, что приводит к перерасходу топлива.

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