Стали известны детали задержания главы компании «Беллесизделия» 1.04.2023, 17:51

1,480

Перед полетом в Лондон заехал в милицию «подписать документы».

В день задержания директор предприятия «Беллесизделие» (Belwooddoors) Виталий Василевич должен был улететь в Лондон. Детали этой истории правозащитному центру «Вясна» рассказал бывший политзаключенный Максим Пучинский.

«В день ареста у него был самолет в Лондон. Перед этим ему позвонил сотрудник РОВД и сказал, что ему нужно подписать какие-то документы. По пути в аэропорт Виталий со всей семьей заехали в отделение милиции». В результате, по словам Максима Пучинсого, всех членов семьи задержали. Позже отпустили только дочь.

Историю своего задержания бизнесмен рассказал Максиму Пучинскому, когда они вместе находились в ИВС на Окрестина.

Главу «Беллесизделия» и его супругу Ольгу Василевич обвиняют по ч. 1. ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») УК Беларуси. Обоих начали судить 13 марта в суде Центрального района Минска. Дело ведет судья Дмитрий Карсюк.

Belwooddoors занимается производством дверей, существует с 1999 года и экспортирует продукцию в более 20 стран мира. Среди них Россия, Украина, США, Норвегия, страны Евросоюза. В 2021 году предприятие поместили на доску почета Заводского района города Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».